В каждом эпизоде Батёк, Мамуля, Дед и Бабуля отвечают на вопрос, который задает Сынуля: например, почему вреден сахар, что такое плагиат, когда возникло рабство? Постепенно семье надоедает шоу, но они не могут разорвать контракт со стримингом и тогда решают саботировать съемки.