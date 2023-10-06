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Вышел трейлер «Объяснялкиных» — сатирического мультсериала от Егора Лоскутова в озвучке Сыендука

Семён Гудошников
Сегодня в 16:12

«Кинопоиск» выпустил трейлер мультсериала «Объяснялкины», первые серии которого выйдут 19 октября.

В центре сюжета — семья, которая много лет снимает образовательное шоу. Она подписывает контракт со стримингом, по которому персонажи не могут стареть и умирать, а еще обязаны жить в старой квартире со своими пожилыми родителями.

В каждом эпизоде Батёк, Мамуля, Дед и Бабуля отвечают на вопрос, который задает Сынуля: например, почему вреден сахар, что такое плагиат, когда возникло рабство? Постепенно семье надоедает шоу, но они не могут разорвать контракт со стримингом и тогда решают саботировать съемки.

Синопсис проекта гласит: «„Объяснялкины“ — это изобретательная сатира на семейные образовательные мультфильмы, в которых идеальная семья простым и доступным языком объясняет своему ребенку сложные научные, исторические и другие вопросы. Со стороны „Объяснялкины“ выглядят именно таким проектом, но на самом деле…»

Автором идеи выступил блогер Егор Лоскутов. Он же вместе Ильей Сатиром и Ильей Музыко написали сценарий. Режиссером и художником-постановщиком выступил автор ютуб-канала ArhyBES Евгений Блинников. Персонажей озвучили Дима Сыендук, Виктория Зайцева и Полина Авдеенко.

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Илья МузыкоВиктория ЗайцеваПолина Авдеенко
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