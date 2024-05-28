Baza и Shot: Никиту Литвинкова задержали в Паттайе

В прошлый раз мы вспоминали о Литвинкове в октябре 2023 года. Уже не школьник снялся в рекламе воронежского кафе «Факультет бистро». Он пригласил местных жителей в заведение и представил комбообед, состоящий из «борща с капустой», «непонятного салата» и «вкусного чая, который та-а-ак утоляет жажду».