Baza и Shot: Никиту Литвинкова задержали в Паттайе

Причиной для ареста стала просроченная виза. По информации Shot, россиянин приехал в Паттайю зимой и задержался там дольше позволенных 60 дней.
Baza со ссылкой на знакомых Литвинкова сообщает, что он просрочил выезд почти на 150 дней, считая, что продлил визу, когда получил местные автомобильные права.
Также телеграм-канал добавляет, что турист связался со своими родными с чужого телефона и попросил их выслать ему 70 000 рублей, а потом попросил вместо этого просто купить билет на рейс домой, после чего перестал отвечать.
Shot же передает рассказы других гостей страны, которые отзываются о герое мема не лучшим образом: якобы Литвинков неадекватно себя вел, употреблял вещества и нарушал закон, а также активно искал работу, предлагая игру на аккордеоне и синтезаторе.
В прошлый раз мы вспоминали о Литвинкове в октябре 2023 года. Уже не школьник снялся в рекламе воронежского кафе «Факультет бистро». Он пригласил местных жителей в заведение и представил комбообед, состоящий из «борща с капустой», «непонятного салата» и «вкусного чая, который та-а-ак утоляет жажду».