В России цены на черешню выросли в 3–5 раз из‑за заморозков

Сейчас цена на черешню от производителя составляет от 400 до 800 рублей за кг. В прошлом году за кг просили от 150 до 500 рублей. В торговых точках за кг российский черешни просят 800–1500 рублей, а за импортозамещенную — от 2000 до 3500.