В России цены на черешню выросли в 3–5 раз из‑за заморозков

В России цены на черешню выросли в 3–5 раз по сравнению с прошлым годом из‑за заморозков и последующей засухи. Об этом сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, погодные условия уничтожили урожай и сельхозкомпаниям пришлось выкорчевывать деревья. Так, в компании из города Орловского в этом году одно дерево дало в среднем 7 кг урожая, а в 2023-м — от 50 кг.
Сейчас цена на черешню от производителя составляет от 400 до 800 рублей за кг. В прошлом году за кг просили от 150 до 500 рублей. В торговых точках за кг российский черешни просят 800–1500 рублей, а за импортозамещенную — от 2000 до 3500.
Ранее стало известно, что производители уменьшают вес шоколадной продукции, сокращают содержание какао в ней и автоматизируют процесс. Причиной тому стало подорожание какао-масел.
Меры предприняли производители Nestlé и Hershey’s: батончики Aero с ароматом лесного ореха потеряли две трети в весе по сравнению с конкурентами, а шоколадные пончики в линейке KitKat покрыли шоколадом частично, а не полностью.
Рекордное повышение цен на какао связано с засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие производители.