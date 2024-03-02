Производители шоколада уменьшают вес продукции и содержание какао из‑за роста цен

Производители уменьшают вес шоколадной продукции, сокращают содержание шоколада в них и автоматизируют процесс. Причиной тому стало подорожание какао-масел, передает РБК информацию Bloomberg.
Меры предприняли производители Nestlé и Hershey: батончики с ароматом лесного ореха Aero потеряли две трети в весе по сравнению с конкурентами, а шоколадные пончики в линейке Kit Kat покрыли шоколадом частично, а не полностью. Некоторые компании заменяют шоколад на арахисовое масло и карамель.
Рекордное повышение стоимости на какао связано с засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие производители. На протяжении последних 40 с лишним лет фьючерсы на какао на Нью-Йоркской бирже в среднем стоили значительно ниже 3500 долларов за тонну, но в этом году подорожали до 6000. Если ситуация не улучшится, их стоимость может вырасти и до 7000 долларов.
«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Например, горький шоколад на 70–80% состоит из какао, и цены на него могут вырасти примерно на этот же процент, а на молочный, где содержание меньше, — на 20%, предположил он.
Некоторые производители частично заменяют какао-масло более дешевой альтернативой, например пальмовым маслом.