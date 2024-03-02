Производители шоколада уменьшают вес продукции и содержание какао из‑за роста цен

«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Например, горький шоколад на 70–80% состоит из какао, и цены на него могут вырасти примерно на этот же процент, а на молочный, где содержание меньше, — на 20%, предположил он.