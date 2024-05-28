Locked Club, Atom™, Giovanni Verrina: Outline анонсировал вторую волну участников

Хедлайнерами фестиваля в 2024 году станут Magda, шеффилдские индастриал-экспериментаторы Clock DVA и техно-ветеран Daniel Bell из Детройта. Кроме них от Outline стоит ждать концертов масла черного тмина, Хаски, Славы КПСС, «Брома», TGK, «Залпом», Мирель, «Миром правят собаки», «Утра» и «Путаны Орангутаны».