Locked Club, Atom™, Giovanni Verrina: Outline анонсировал вторую волну участников

Музыкальный фестиваль Outline назвал вторую волну участников. В этом году на фест вернется Atom™, главную сцену раскачают Locked Club, а нон-стоп-танцпол Woodz — Giovanni Verrina.
Atom™ вместе с Arturo Lanz и Saverio Evangelista представит проект «ASA» и альбом «Radial», который вышел в прошлом году на легендарном лейбле Raster.
Locked Club и Hespermеn пополнят список артистов главной сцены. Кроме этого, зрителей мейна ждет аудиовизуальный перформанс «Point of No Return» от коллектива художников Media.tribe.
Для нон-стоп-танцпола Woodz сыграет сет Giovanni Verrina, лейбл-босс итальянских All Inn Records/Howl, также здесь выступят три гостя от клуба Ministerium в Лиссабоне: Tiago, Manuel Cotta и Helio.
Состав экспериментальной сцены Dark пополнят Gaja, австрийский DJ Warzone, а также Kymatic Ensemble.
В лайнап футуристичной сцены Neon организаторы добавили супернова-электропроект Love Object, резидента System 108 Raw Takes, а также Kobza, частого участника ивентов Arma и Outline.
Хедлайнерами фестиваля в 2024 году станут Magda, шеффилдские индастриал-экспериментаторы Clock DVA и техно-ветеран Daniel Bell из Детройта. Кроме них от Outline стоит ждать концертов масла черного тмина, Хаски, Славы КПСС, «Брома», TGK, «Залпом», Мирель, «Миром правят собаки», «Утра» и «Путаны Орангутаны».