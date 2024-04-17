Outline пройдет с 18 по 22 июля в новой локации на берегу реки Дубна в 90 км к северу от Москвы. Фестиваль развернется на территории площадью 20 га, включающей лесной массив, открытое пространство с выходом к реке и комплекс зданий бывшего ДОЛ «Салют» 1960-х годов.