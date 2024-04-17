Музыкальный фестиваль Outline анонсировал первых участников. Хедлайнерами события в 2024 году станут Magda, шеффилдские индастриал-экспериментаторы Clock DVA и техно-ветеран Daniel Bell из Детройта, рассказали «Афише Daily» организаторы.
«Вклад Clock DVA в электронную культуру и авангард сложно переоценить, коллектив ставят на одну ступень с легендарными Cabaret Voltaire, Klinik, Tangerine Dream, Model 500, Kraftwerk и Ryuichi Sakamoto», — отметили они.
На фестивале будут работать пять сцен. На них выступят более ста артистов и коллективов. Среди них будут Mick Wills, Sacha Mambo, Cabanne, Blackmoon77.
Также гостей фестиваля ждут концерты масла черного тмина, Хаски, Славы КПСС, «Брома», TGK, «Залпом», Мирель, «Миром правят собаки», «Утра» и «Путана орангутана». Кроме того, на Outline вернутся Zabelin, Denis Kaznacheev, Geju, Sofia Rodina, Eerrotica, Roma Ptashenko и Poima.
Outline пройдет с 18 по 22 июля в новой локации на берегу реки Дубна в 90 км к северу от Москвы. Фестиваль развернется на территории площадью 20 га, включающей лесной массив, открытое пространство с выходом к реке и комплекс зданий бывшего ДОЛ «Салют» 1960-х годов.
Пространство фестиваля разрабатывали архитектурные бюро «Схема» и «Тихая студия», ТО «Кинематика», Денис Гаврилин, Анастасия Разгильдеева, Андрей Беломутский, Даниил Наринский, Александр Чистов, Михаил Мостовой, а также дизайнеры Алексей Королев, Алексанр Щелкин и специалисты FreakFabrique и студии Figuration.