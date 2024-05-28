В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных собак на СВО

Депутат городской думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону специальной военной операции на территории Украины. На его слова обратило внимание Ura.ru
На заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности зашла речь о том, что городским властям стоит делать с бродячими животными, особенно теми, что проявляют агрессию к людям.
«Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — задумался председатель комиссии по экономическому развитию Зиганшин. С этим вопросом он обратился к директору свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина.
Тот ответил, что у военных «своих собак достаточно».
Eбивать бездомных животных разрешено в четырех российских регионах: Астраханской области, Забайкальский край, республике Алтай и Бурятии.
Умерщвления собак стали возможны после того, как в июле Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь, если региональные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они могут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.
Депутаты заявляли, что после принятия закона останутся нормы о размещении животных в приютах и система «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» (ОСВВ). «Регионы могут продолжать эффективно применять эти методы», — отмечали в Госдуме.
На этой неделе в Уфе сгорел частый приют для бездомных собак «Добрые руки». На месте пожара нашли бутылку со спиртосодержащей жидкостью, основная версия — поджог. В огне погибли две собаки, еще несколько пропали.