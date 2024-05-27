В Уфе сгорел частый приют для бездомных собак «Добрые руки». Две собаки погибли, еще несколько пропали, говорится в группе приюта во «ВКонтакте».
Основной версией пожара рассматривается поджог, рассказала ГТРК «Башкортостан» одна из основательниц приюта Людмила. По ее словам, сотрудники МЧС нашли на месте пожара бутылку со спиртосодержащей жидкостью.
«Сегодня подожгли наш приют. Сожгли не место, сожгли часть нас. Сегодня мы потеряли двух собак. Две невинные души ушли в жутких мучениях. Мы скорбим и плачем. И не верится, что это мог сделать человек», — отмечается в соцсетях «Добрых рук».
Пожар уничтожил вольеры, где содержались собаки, и основное строение приюта, в котором хранились лекарства, корм и все необходимое для ухода за животными.
Жертв пожара могло быть больше. Но соседи, увидевшие огонь, выбежали разбирать забор и освобождать собак из вольеров, которые уже были охвачены огнем, отметила основательница приюта. Собак, которые сбежали во время пожара, продолжают искать.
«Сгорела наша жизнь, наши собаки, наш труд. Мы строили эти вольеры своими руками, забивая на отдых и сон, чтобы нашим хвостатым было комфортнее. А вон как получилось, мы не смогли их спасти», — добавила она.
Владельцы считают, что поджог мог совершить один из соседей — многим из них не нравилось, что рядом с их домами расположен собачий приют, сообщает Baza.