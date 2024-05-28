«В семинариях и так много педерастов»: папа римский потребовал не пускать геев в семинарии

Заседание прошло 20 мая в Риме, на нем обсуждали возможность допуска гомосексуалов к священству и степень этого. Выбор темы объясняется тем, что в ноябре прошлого года епископы одобрили новые правила приема в семинарии, среди них была поправка о разнице между просто гомосексуальной ориентацией и «глубоко укоренившимися тенденциями». Il Corriere della Sera отмечает, что «по сути, гомосексуал может быть принят в семинарию, если, как и гетеросексуал, он даст гарантию, что будет соблюдать обет безбрачия».