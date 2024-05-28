«В семинариях и так много педерастов»: папа римский потребовал не пускать геев в семинарии

Папа римский посетовал, что «в семинариях и так много педерастов», и потребовал не принимать геев в эти учебные заведения. Об этом он заявил на закрытой ассамблее итальянских епископов, пишут издания La Repubblica, Il Corriere della Sera и Dagospia со ссылкой на источники.
Заседание прошло 20 мая в Риме, на нем обсуждали возможность допуска гомосексуалов к священству и степень этого. Выбор темы объясняется тем, что в ноябре прошлого года епископы одобрили новые правила приема в семинарии, среди них была поправка о разнице между просто гомосексуальной ориентацией и «глубоко укоренившимися тенденциями». Il Corriere della Sera отмечает, что «по сути, гомосексуал может быть принят в семинарию, если, как и гетеросексуал, он даст гарантию, что будет соблюдать обет безбрачия».
Однако на последней ассамблее папа Франциск предложил пресечь возможные проблемы на корню и совсем не принимать геев в семинарии, сообщили источники La Repubblica. Хотя понтифик подчеркнул, что семинарии должны отнестись с уважением к каждому человеку вне зависимости от его сексуальной ориентации, по мнению главы церкви, «необходимо поставить маркеры и предотвратить риск того, что гей, выбравший священство, впоследствии может вести двойную жизнь, продолжая практиковать гомосексуальность и одновременно страдая от этой диссимуляции».
При этом Франциск заявил, что в «в семинариях и так много педерастов», удивив собравшихся грубым термином. По информации Corriere, священники встретили его слова «недоверчивым смехом», посчитав, что понтифик не осознал резкость высказывания: «итальянский не является его родным языком, в детстве в его семье чаще говорили на пьемонтском наречии и, в общем, было ясно, что Франциск не знал, насколько грубым и оскорбительным является это слово в нашем языке».
На данный момент в католической церкви действует запрет на принятие абитуриентов, «практикующих гомосексуальность и поддерживающих гей-культуру». Франциск даже подтвердил намерение ее придерживаться в 2016 году. Однако при нем Ватикан разрешил трансперсонам и гомосексуалам креститься в католических церквях и становиться крестными родителями и свидетелями на свадьбах, а священникам позволил благословлять однополые пары.