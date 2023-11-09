Ватикан разрешил трансперсонам креститься и быть свидетелями на свадьбах

Кроме того, в документе Дикастерии говорится, что трансперсоны и геи тоже могут стать крестными родителями по усмотрению местного священника, а также свидетелями при церковном венчании, ведь в действующем каноне нет на это никаких запретов. Причем это также верно «в случае с детьми или подростками с проблемами трансперсон, если они хорошо подготовлены и желают, они могут принять крещение».