Ватикан разрешил трансперсонам креститься и быть свидетелями на свадьбах

Трансперсоны могут принимать крещение, быть крестными родителями и свидетелями на религиозных свадьбах в Римско-католической церкви, заявило доктринальное ведомство Ватикана.
С одобрения папы Франциска Дикастерия доктрины веры опубликовала разъяснения, в которых сказано, что трансперсоны могут принять крещение. Трансперсона, прошедшая гормональную терапию и операцию по смене пола может быть крещена на тех же условиях, что и другие верующие, — говорится в документе.
При этом местный священник должен проявить «пастырскую осмотрительность» в своем решении, отмечает ведомство, чтобы избежать «публичного скандала или путаницы среди верующих».
Кроме того, в документе Дикастерии говорится, что трансперсоны и геи тоже могут стать крестными родителями по усмотрению местного священника, а также свидетелями при церковном венчании, ведь в действующем каноне нет на это никаких запретов. Причем это также верно «в случае с детьми или подростками с проблемами трансперсон, если они хорошо подготовлены и желают, они могут принять крещение».
В то же время в разъяснениях не говорится четко, сможет ли однополая пара крестить в церкви ребенка, принятого через усыновление или суррогатную мать. «Для крещения ребенка должна быть обоснованная надежда, что он будет воспитываться в католической религии», — отвечают в письме.
«Даже двери таинств не должны быть закрыты по какой‑либо причине. Это особенно верно, когда речь идет о таинстве, которое само по себе является дверью, — крещении. Церковь — это не таможня, а отчий дом, где есть место для каждого человека с его трудом», — подчеркивается в тексте.