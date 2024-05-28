В Белгородской области установили дорожные знаки об опасности дронов

В Белгородской области установили дорожные знаки, предупреждающие об опасности БПЛА. Их поставили на объездной дороге, которая идет почти параллельно государственной границе с Украиной, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
Всего установили пока два из них. Около каждого знака «Внимание, водитель, опасность БПЛА» находится схема более безопасного объезда, добавил Жданов.
28 мая Шебекино подвергся атаке со стороны Украины с помощью FPV-дрона, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал.
Белгородская область, находящаяся на границе Украины, регулярно подвергается атакам БПЛА. В городе соорудили укрытия на остановках общественного транспорта. Местных школьников из приграничных территорий освободили от сдачи итоговых экзаменов.