В Белгородской области установили дорожные знаки об опасности дронов

Сегодня в 10:58
Фото: «Шепот Шебекино»/Telegram

В Белгородской области установили дорожные знаки, предупреждающие об опасности БПЛА. Их поставили на объездной дороге, которая идет почти параллельно государственной границе с Украиной, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Всего установили пока два из них. Около каждого знака «Внимание, водитель, опасность БПЛА» находится схема более безопасного объезда, добавил Жданов.

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© Фото: «Шепот Шебекино»/Telegram
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© Фото: «Шепот Шебекино»/Telegram

28 мая Шебекино подвергся атаке со стороны Украины с помощью FPV-дрона, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал.

Белгородская область, находящаяся на границе Украины, регулярно подвергается атакам БПЛА. В городе соорудили укрытия на остановках общественного транспорта. Местных школьников из приграничных территорий освободили от сдачи итоговых экзаменов.

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