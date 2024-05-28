Премьер-министр Израиля назвал трагической ошибкой удар по лагерю беженцев в Рафахе

Сегодня в 10:44
Фото: hosnysalah/Pixabay

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал трагической ошибкой израильский удар по городу Рафах на юге сектора Газа. В результате него погибли 45 человек в палаточном лагере для беженцев. Об этом пишет Associated Press.

Глава правительства страны не стал подробно рассказывать об инциденте. «Несмотря на все наши усилия не причинять вреда невинным мирным жителям, в воскресенье вечером произошла трагическая ошибка. Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», — заявил Нетаньяху, выступая в израильском парламенте.

Изначально израильские военные заявили, что нанесли точный авиаудар по лагерю ХАМАС, убив двух высокопоставленных боевиков. Однако после появления подробностей о гибели мирных жителей они объявили о начале расследования.

После атаки Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, заявил о гибели 45 человек, среди которых были 12 женщин, 8 детей и 3 пожилых человека.

24 мая Международный суд ООН в Гааге потребовал от государства прекратить военную операцию в Рафахе. Его представители объяснили это тем, что вход армии в город может «создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению».

В прошлый понедельник прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

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