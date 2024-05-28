Премьер-министр Израиля назвал трагической ошибкой удар по лагерю беженцев в Рафахе

Глава правительства страны не стал подробно рассказывать об инциденте. «Несмотря на все наши усилия не причинять вреда невинным мирным жителям, в воскресенье вечером произошла трагическая ошибка. Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», — заявил Нетаньяху, выступая в израильском парламенте.