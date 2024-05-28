Фадеев возмутился, что Алиса и Маруся «стесняются давать ответы» на вопросы «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?». При этом ChatGPT от OpenAI от этих вопросов не уклонился: «Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет: мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть».