В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за преступное использование дипфейков

Проект закона с поправками в статьи Уголовного кодекса РФ («Клевета», «Кража», «Мошенничество», «Вымогательство», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») разработал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Есть много примеров, когда люди остаются без всего из‑за подделок их голоса. Поэтому в УК предлагается предусмотреть современные реалии», — пояснил он свою инициативу.