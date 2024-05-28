В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за преступное использование дипфейков

Сегодня в 08:56
Фото: Markus Spiske/Unsplash

На этой неделе в Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за использование дипфейков и биометрических данных граждан в преступных целях. Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы, передают «Известия».

Проект закона с поправками в статьи Уголовного кодекса РФ («Клевета», «Кража», «Мошенничество», «Вымогательство», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») разработал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Есть много примеров, когда люди остаются без всего из‑за подделок их голоса. Поэтому в УК предлагается предусмотреть современные реалии», — пояснил он свою инициативу.

В пресс-службах Минцифры и Минюста сообщили, что документ на отзыв пока не поступал. Зампред того же думского комитета Олег Матвейчев отметил, что в законодательстве нет понятия «дипфейк», для начала «нужно четко прописать его научно обоснованную формулировку».

В апреле Никита Михалков призвал запретить дипфейки в киноиндустрии. Режиссер считает технологию «страшной опасностью», которая может привести к «абсолютно непредвиденным последствиям, таким, которые могут быть после извержения вулкана или цунами, но в нравственном смысле».

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