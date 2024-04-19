Никита Михалков призвал запретить дипфейки

Сегодня в 21:50
Фото: Надежда Стрелец/YouTube

Российский режиссер Никита Михалков призвал запретить дипфейки в киноиндустрии. Об этом он заявил на брифинге, приуроченном к открытию Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил «Интерфакс».

Михалков отметил, что считает дипфейки «страшной опасностью». По мнению кинематографиста, использование их может привести к «абсолютно непредвиденным последствиям, таким, которые могут быть после извержения вулкана или цунами, но в нравственном смысле».

«Опасность, которую мы даже не можем сейчас оценить. Когда появятся на экране актеры, исполненные методом дипфейка, такие как Бондарчук или Мордюкова, или кто‑то еще, и они будут говорить слова, которые никогда бы сами в жизни не сказали, это преступление. Это реальное преступление», — подчеркнул Михалков.

Режиссер добавил, что, по его мнению, «мир, взявшись за руки», должен запретить дипфейк-технологии.

Ранее кинопродюсер Гевонд Андреасян сообщил, что в фильме «Манюня: Приключения в Москве» использовали дипфейк советского актера Юрия Никулина. Картина выйдет в кинопрокат 30 мая.

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