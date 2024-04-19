Никита Михалков призвал запретить дипфейки

«Опасность, которую мы даже не можем сейчас оценить. Когда появятся на экране актеры, исполненные методом дипфейка, такие как Бондарчук или Мордюкова, или кто‑то еще, и они будут говорить слова, которые никогда бы сами в жизни не сказали, это преступление. Это реальное преступление», — подчеркнул Михалков.