Создатель спецэффектов «Претендентов» рассказал и показал, как создавалась сцена с теннисным мячом

«На нашей самой первой встрече Лука очень четко описал ее [сцену]: „Аудитория должна быть мячом!“. Мы говорили ее значении в фильме, обсуждали крутые моменты, которые нужно запечатлеть, и о том, как мы можем перейти от обычной фотографии к этой довольно стилизованной последовательности. Из этого разговора я узнал, какой динамики он желал, чтобы это ощущалось как экспириенс», — вспомнил Древес.