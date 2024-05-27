Создатель спецэффектов «Претендентов» рассказал и показал, как создавалась сцена с теннисным мячом

Супервайзер по визуальным эффектам «Претендентов» Брайан Древес из студии Zero VFX рассказал IndieWare о создании финальной сцены, в которой действие происходит от лица теннисного мяча. Появилось пошаговое видео о том, как воплощалось видение режиссера Луки Гуаданьино.
«На нашей самой первой встрече Лука очень четко описал ее [сцену]: „Аудитория должна быть мячом!“. Мы говорили ее значении в фильме, обсуждали крутые моменты, которые нужно запечатлеть, и о том, как мы можем перейти от обычной фотографии к этой довольно стилизованной последовательности. Из этого разговора я узнал, какой динамики он желал, чтобы это ощущалось как экспириенс», — вспомнил Древес.
Zero VFX сняла 23 отдельных кадра с помощью камеры Arri Alexa LF, прикрепленной к 9-метровому техкрану, летающему взад и вперед на теннисном корте в течение пяти часов. Затем кадры склеили вместе, чтобы создать 24-секундную сцену. Команде создателей добавила в отрывок более 100 отсканированных фотографий окружения и трибун, а также лица актеров Майка Файста и Джоша О’Коннора, и подправила освещение — за время съемок на улице потемнело.
В спортивной мелодраме итальянского постановщика Гуаданьино сыграли Зендая, Майк Файст и Джош О’Коннор. В упрощенном виде сюжет можно представить так: любовный треугольник, каждый участник которого эгоистично преследует свои цели и заботится лишь о собственной выгоде. Лента длится больше двух часов — прошлое и будущее в нем переплетается, открывая зрителю полную картину происходящего.