Создатель спецэффектов «Претендентов» рассказал и показал, как создавалась сцена с теннисным мячом

Вчера в 21:57
Кадр: ZERO VFX/Vimeo

Супервайзер по визуальным эффектам «Претендентов» Брайан Древес из студии Zero VFX рассказал IndieWare о создании финальной сцены, в которой действие происходит от лица теннисного мяча. Появилось пошаговое видео о том, как воплощалось видение режиссера Луки Гуаданьино.

«На нашей самой первой встрече Лука очень четко описал ее [сцену]: „Аудитория должна быть мячом!“. Мы говорили ее значении в фильме, обсуждали крутые моменты, которые нужно запечатлеть, и о том, как мы можем перейти от обычной фотографии к этой довольно стилизованной последовательности. Из этого разговора я узнал, какой динамики он желал, чтобы это ощущалось как экспириенс», — вспомнил Древес.

Zero VFX сняла 23 отдельных кадра с помощью камеры Arri Alexa LF, прикрепленной к 9-метровому техкрану, летающему взад и вперед на теннисном корте в течение пяти часов. Затем кадры склеили вместе, чтобы создать 24-секундную сцену. Команде создателей добавила в отрывок более 100 отсканированных фотографий окружения и трибун, а также лица актеров Майка Файста и Джоша О’Коннора, и подправила освещение — за время съемок на улице потемнело.

В спортивной мелодраме итальянского постановщика Гуаданьино сыграли Зендая, Майк Файст и Джош О’Коннор. В упрощенном виде сюжет можно представить так: любовный треугольник, каждый участник которого эгоистично преследует свои цели и заботится лишь о собственной выгоде. Лента длится больше двух часов — прошлое и будущее в нем переплетается, открывая зрителю полную картину происходящего.

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