«Простым вещам» из Петербурга грозит закрытие. Проект попросил о помощи

«Простые вещи» появились в Петербурге в 2018 году. В начале в мастерских работали 16 человек с ментальными особенностями, сейчас — больше 70. В 2022- многие компании, которые поддерживали «Простые вещи», ушли из РФ — и на развитие проекта денег стало меньше.