«Простым вещам» из Петербурга грозит закрытие. Проект попросил о помощи

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» столкнулись с нехваткой финансов, им грозит закрытие. Создатели проекта попросили о помощи, которую можно оказаться несколькими способами.
«Простые вещи» появились в Петербурге в 2018 году. В начале в мастерских работали 16 человек с ментальными особенностями, сейчас — больше 70. В 2022- многие компании, которые поддерживали «Простые вещи», ушли из РФ — и на развитие проекта денег стало меньше.
«Простые вещи» сильно связаны с Петербургом: туристы покупают открытки и шопперы с видами города, которые нарисовали участники проекта, а в прошлом году мастерские подготовили иллюстрации к путеводителю для Aviasales. Поэтому организаторы просят помощи в преддверии дня рождения Петербурга.
Как помочь:
- Подписаться на регулярное пожертвование или оказать разовую помощь (тут или тут для зарубежных карт)
- Купить простые вещи. Продукция мастерских доступна в интернет-магазине, в розничных точках в «Нормальном месте» («Севкабель Порт») и кафе «Огурцы», в магазинах «Спасибо!», в дарксторах «ВкусВилл», в сети магазинов «Буквоед», а еще в маркетплейсах Ozon, Flowwow и «Яндекс Маркете».
«Простые вещи» развивают безопасные мастерские, в которых мастера с ментальными особенностями работают вместе с профессиональными поварами, керамистами, столярами, флористами, художниками, швеями. Мастерские производят те самые простые вещи, которые люди с удовольствием покупают для себя или в подарок. Проект личным примером показывает, что люди с ментальными особенностями готовы работать качественно.