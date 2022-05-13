14–15 мая на Кожевенной линии открывается кластер «Нормальное место» сразу от нескольких петербургских благотворительных организаций. Это инклюзивное пространство осознанного потребления, благотворительности, культуры и творчества. «Афиша Daily» рассказывает, почему попасть туда нужно обязательно.

Что такое «Нормальное место» и кто его делает Пространство — результат объединения мастерских «Простые вещи», фонда «Перспективы», анимационной студии «Да», инклюзивного кафе «Огурцы» и сети магазинов «Спасибо!» при поддержке «Севкабель-порта». В 2018 году Мария Грекова открыла в Петербурге инклюзивные«Инклюзия — это когда мы с этими людьми находимся вместе и принимаем друг друга. Для этого не нужны специальные условия — мы все на равных, никто не подстраивается, все получают профиты и новую информацию. То есть мы находимся в добровольных отношениях», — говорит Мария. мастерские «Простые вещи» — в них взрослые люди с ментальными особенностями шьют, лепят посуду из керамики, готовят, рисуют, изготавливают разделочные доски и мебель из дерева. Продукция продается, на эти деньги проект живет и расширяется, чтобы дать занятие большему количеству людей. Прийти сюда может каждый, чтобы помочь или научиться чему-то новому. В самом конце 2019 года «Простые вещи» открыли инклюзивное кафе «Огурцы», в котором люди с особенностями работают и получают зарплату. В прошлом году организация решила подойти к расширению более системно: взять сразу большую площадь и организовать там полный цикл — открыть и магазин, и кафе, и мастерские, а рядом разместить другие НКО.

Анимационная студия «Да» организует занятия по созданию мультфильмов для детей с особыми потребностями или онкологическими заболеваниями, а также подопечных интернатов и кризисных центров. Здесь появится медиакласс — в нем будут бесплатно учить людей с особыми потребностями дизайну, 3D-моделированию, компьютерной грамотности. Когда ученики профессионально вырастут, часть времени «Да» будет работать над заказами как обычная студия дизайна. Также организация планирует организовывать выставки, лекции, мастер-классы. Сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» с 2010 года собирает у горожан вещи, которые им больше не нужны, продает их, а собранные деньги отправляет на благотворительность. В «Нормальном месте» вещи можно будет как купить, так и взять бесплатно. Фонд «Перспективы» уже 26 лет занимается улучшением качества жизни людей с особенностями. На Кожевенной разместится их арт-студия, основанная еще в 2001 году при психоневрологическом интернате № 3 в Старом Петергофе. Эта площадка станет не просто местом для работы вне стен интерната, но полноценным культурным центром: здесь будут проходить выставки и станет доступным архив студии «Перспектив», насчитывающий более 3000 произведений искусства. Часть времени пространство будет общедоступным. Резидентами пространства стали фонд «Добрый город Петербург» с их проектом «Старшие» для людей старшего возраста и «Нормальные танцы» — это инклюзивные занятия по движению и перформансу от «Нормального места» и независимых танцевальных практиков Петербурга.

Маша Грекова Создательница мастерских «Простые вещи» и инклюзивного кафе «Огурцы»

— Зачем вы решили создать «Нормальное место»? — Мастерские «Простые вещи» в какой‑то момент начали расти как не в себя. Уже расширившись до столярки и кафе, мы поняли, что нам снова нужно переезжать. Каждый раз увеличивать площадь на 100 квадратных метров — это значит прокачивать в себе навыки маляра, больше ничего. Людей с ментальными особенностями много, весь спрос мы, конечно, не покроем, но хочется быстрее менять общественное мнение по отношению к ним . Мы хотели, чтобы мастерским стало полегче — большую аренду тянуть тяжело. И чтобы это была открытая площадка с большим количеством смыслов, которая смогла бы привлекать разных людей — не только лояльных к «Простым вещам». Появилась идея объединения с близкими по духу проектами — это помогло бы сократить расходы на бытовые нужды, а также взаимодействовать, поддерживать друг друга экспертизой, делать совместные проекты. Мы сделали коворкинг и лекционный зал, чтобы это была ресурсная база для социальных проектов. Здесь мы будем запускать консалтинговые программы, образовательные курсы для повышения профессионализма сообщества.

На «Севкабеле» мы все это делаем, чтобы люди, которые сюда приходят, постепенно узнавали про благотворительность и вовлекались в нее.

Это пространство-конструктор, влиять на которое могут любые люди, которым оно интересно. Провести мероприятие здесь может кто угодно. Мы будем организовывать здесь лекции для широкого круга людей. Многие взрослые люди с ментальными особенностями, которые работают в мастерских, могли бы постепенно выходить на рынок труда . Мы надеемся, что ребята из «Простых вещей», «Перспектив» и проекта «Старшие» смогут работать в ресторанах и других местах «Севкабель-порта». Теперь нам с ними удобно договариваться: заходишь в соседнее здание, в нем десять заведений, кто‑нибудь да согласится. Мы хотим делать выставки на разных площадках — и так постепенно расползаться по «Севкабелю», а потом и Петербургу. Я называю это ненавязчивой нормализацией.

«Нормально» для меня — это когда мне не важна сексуальная идентичность, количество детей, диагноз или возраст. Главное — что это человек и я могу общаться с ним на равных.

По работе «Простых вещей» я вижу, что это осознание меняет отношение ко всем людям. Мы начинаем понимать, что человек — это хрупкое создание, которое нужно беречь. Мне хочется, чтобы в «Нормальном месте» все люди чувствовали себя в безопасности и могли свободно проявлять себя .

— Чем в «Нормальном месте» сможет заняться человек, не связанный с НКО? — У нас открыт коворкинг, можно проводить конференции. По вечерам проходят керамические, швейные, кулинарные мастер-классы и арт-практики для всех желающих. В зале — телесные занятия, йога, несложные физические нагрузки, а еще спектакли — уже состоялись два. Можно купить продукцию «Простых вещей» и «Перспектив». Есть большая столовая с веганской едой — вскоре мы сможем кормить всех людей, которые сюда приходят. Сейчас мы открываем только второй этаж, первый еще достраивается. Так что чуть позже запустятся магазин «Спасибо!», кофе-точка, объединенная с цветочной мастерской. А еще бьюти-коворкинг — там будут учиться делать красоту и работать люди на колясках. Это делают большие профессионалы в бьюти-сфере. — Как повлияли последние события на «Нормальное место»?



— Они, конечно, очень сильно повлияли, стоимость всех материалов увеличилась в разы — не только строительных, но и тех, которые используются в мастерских. Какое‑то время не было глины, но мы успели купить три тонны. Мы хотели, чтобы магазин «Спасибо!» занял 400 квадратных метров, а кафе — 300. На деле магазин будет 100 квадратных метров, а кафе — 50. Для нас это проблема в первую очередь потому, что мы сможем трудоустроить меньше людей. У нас сильно просели продажи, отвалился каждый третий донор по подписке , потому что заблокировали карты или деньги закончились. Так что мы пытаемся заново наработать то, над чем работали последние четыре года, только теперь у нас огромный бюджет и куча сотрудников.

Но мыслей свернуть проект не было: люди с ментальными особенностями не могут просто взять и пойти работать в другое место. Для них это очень важная опора.

— Какая глобальная цель у «Нормального места»?



— Я надеюсь, что наш опыт мы сможем описать и тиражировать — в другие кластеры в Петербурге и в другие города. Главное для нас — не говорить о благотворительности с придыханием . Мы поэтому не хотим называть «Нормальное место» инклюзивным кластером — сейчас все инклюзивное выделяет людей с особенностями, как будто с ними что‑то не так. А для нас сосуществование разных людей — это нормально. Как и благотворительность: чтобы волонтерство не воспринималось как что‑то странное, чтобы это была норма, как стакан воды с утра.