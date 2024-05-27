Суд в Турции оправдал обвиняемого в убийстве фемактивистки Анастасии Емельяновой

Первый уголовный суд турецкого Эрзурума оправдал Мохаммада Низара Арнабеха по делу об убийстве его девушки — российской фемактивистки Анастасии Емельяновой. Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на подругу погибшей Юлию Сафронову.
Емельянова умерла в сентябре 2023 года от потери крови в квартире в турецком городе Эрзуруме. Туда за месяц до этого она переехала со своим женихом, 29-летним Мохаммадом Низаром Арнабехом.
Мужчину обвиняли по уголовной статье об умышленном убийстве. По версии следствия, Низар избил Емельянову и порезал ей ногу осколком стекла, в результате чего она скончалась от кровопотери.
Как отмечает «Медиазона»*, обвиняемый во время следствия несколько раз менял показания. Сперва Низар говорил, что случайно толкнул девушку во время ссоры, и она упала на стеклянный журнальный столик, но он этого якобы не видел, потому что уже ушел из дома. Затем он признался, что во время ссоры несколько раз ударил невесту в ногу куском стекла, который откололся от поврежденного стола. После этого он заявил следствию, что его не было дома в тот вечер.
Как суд в Эрзуруме мотивировал решение об оправдании Низара, не уточняется.
Емельянова помогала проекту по борьбе с гендерным неравенством «Ребра Евы» и «Открытому пространству», была одной из авторок телеграм-канала «Феминистки поясняют».
* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.