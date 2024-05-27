Суд в Турции оправдал обвиняемого в убийстве фемактивистки Анастасии Емельяновой

Как отмечает «Медиазона»*, обвиняемый во время следствия несколько раз менял показания. Сперва Низар говорил, что случайно толкнул девушку во время ссоры, и она упала на стеклянный журнальный столик, но он этого якобы не видел, потому что уже ушел из дома. Затем он признался, что во время ссоры несколько раз ударил невесту в ногу куском стекла, который откололся от поврежденного стола. После этого он заявил следствию, что его не было дома в тот вечер.