Суд в Турции оправдал обвиняемого в убийстве фемактивистки Анастасии Емельяновой

Сегодня в 15:47
Анастасия и Низар. Фото: из твиттера Анастасии Емельяновой

Первый уголовный суд турецкого Эрзурума оправдал Мохаммада Низара Арнабеха по делу об убийстве его девушки — российской фемактивистки Анастасии Емельяновой. Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на подругу погибшей Юлию Сафронову.

Емельянова умерла в сентябре 2023 года от потери крови в квартире в турецком городе Эрзуруме. Туда за месяц до этого она переехала со своим женихом, 29-летним Мохаммадом Низаром Арнабехом.

Мужчину обвиняли по уголовной статье об умышленном убийстве. По версии следствия, Низар избил Емельянову и порезал ей ногу осколком стекла, в результате чего она скончалась от кровопотери.

Как отмечает «Медиазона»*, обвиняемый во время следствия несколько раз менял показания. Сперва Низар говорил, что случайно толкнул девушку во время ссоры, и она упала на стеклянный журнальный столик, но он этого якобы не видел, потому что уже ушел из дома. Затем он признался, что во время ссоры несколько раз ударил невесту в ногу куском стекла, который откололся от поврежденного стола. После этого он заявил следствию, что его не было дома в тот вечер.

Как суд в Эрзуруме мотивировал решение об оправдании Низара, не уточняется.

Емельянова помогала проекту по борьбе с гендерным неравенством «Ребра Евы» и «Открытому пространству», была одной из авторок телеграм-канала «Феминистки поясняют».

* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.

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