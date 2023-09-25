Реклама
Новости

В Турции найдена мертвой фемактивистка Анастасия Емельянова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55

В Турции найдена мертвой российская активистка и феминистка Анастасия Емельянова, сообщила в инстаграме* ее подруга Анастасия Полозкова. Убийство произошло три дня назад в Эрзуруме, среди подозреваемых — жених девушки.

Емельянова, по словам подруги, не выходила на связь с друзьями с 20 сентября: «Мы искали ее последние два дня. И вот нашли». Накануне полиция отказывалась принимать заявление, адвоката матери Емельяновой бесплатно предоставили участницы турецкого феминистического движения, добавила Полозкова.

«Настя была активисткой, феминисткой, одной из авторок канала „Феминистки поясняют“. Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей. Настя поддерживала меня, когда в прошлом году я сбежала в Турцию и не могла спать ночами. <…> Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить», — написала Полозкова.

В данный момент матери и родственникам Емельяновой требуется помощь в транспортировке тела из Турции в РФ, а также психологическая и «по бумажным вопросам».

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»