В Турции найдена мертвой фемактивистка Анастасия Емельянова

«Настя была активисткой, феминисткой, одной из авторок канала „Феминистки поясняют“. Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей. Настя поддерживала меня, когда в прошлом году я сбежала в Турцию и не могла спать ночами. <…> Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить», — написала Полозкова.