В Турции найдена мертвой фемактивистка Анастасия Емельянова

В Турции найдена мертвой российская активистка и феминистка Анастасия Емельянова, сообщила в инстаграме* ее подруга Анастасия Полозкова. Убийство произошло три дня назад в Эрзуруме, среди подозреваемых — жених девушки.
Емельянова, по словам подруги, не выходила на связь с друзьями с 20 сентября: «Мы искали ее последние два дня. И вот нашли». Накануне полиция отказывалась принимать заявление, адвоката матери Емельяновой бесплатно предоставили участницы турецкого феминистического движения, добавила Полозкова.
«Настя была активисткой, феминисткой, одной из авторок канала „Феминистки поясняют“. Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей. Настя поддерживала меня, когда в прошлом году я сбежала в Турцию и не могла спать ночами. <…> Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить», — написала Полозкова.
В данный момент матери и родственникам Емельяновой требуется помощь в транспортировке тела из Турции в РФ, а также психологическая и «по бумажным вопросам».
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