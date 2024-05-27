В реестре иностранных агентов начали публиковать адреса их сайтов

Правительство России предписало Минюсту указывать в списке иноагентов сайты людей и организаций, внесенных в реестр. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Член думского комитета по информационной политике Антон Горелкин предложил дополнить реестр Минюста и группами иноагентов в соцсетях.
«Рассчитываю, что Минюст, реализуя эту норму, будет заносить в реестр не только сайты, но и группы в соцсетях. Некоторые иноагенты пользуются правовой неопределенностью и продолжают поддерживать официальные паблики на российских площадках без указания своего статуса», — написал он в своем телеграм-канале.
В реестре иностранных агентов, который публикуется на сайте Минюста, уже появился столбик «Информационный ресурс». Некоторым участникам списка адреса сайтов и соцсетей успели добавить. Теперь в реестре иноагентов можно найти, к примеру, ссылки на сайты «Российской ЛГБТ*-сети»** и других инициатив поддержки ЛГБТ, «Комитета против пыток»**, «ОВД-инфо»** и движения «Голос»**.
На данный момент в российском реестре иностранных агентов 801 строчка. Последнее его пополнение произошло 12 апреля. Тогда в список занесли научную журналистку Асю Казанцеву, правозащитника Ивана Асташина, спецкора Русской службы Би-би-си Илью Барабанова, политика Николая Кузьмина, автора канала «На Zzzzzападном фронте без перемен» Ивана Филиппова и ООО «ИНОАГЕНТ АВК» журналиста Андрея Караулова.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.
** Внесены Минюстом в реестр иноагентов.