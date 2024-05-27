В реестре иностранных агентов начали публиковать адреса их сайтов

«Рассчитываю, что Минюст, реализуя эту норму, будет заносить в реестр не только сайты, но и группы в соцсетях. Некоторые иноагенты пользуются правовой неопределенностью и продолжают поддерживать официальные паблики на российских площадках без указания своего статуса», — написал он в своем телеграм-канале.