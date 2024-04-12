Журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова признали иноагентами

Минюст признал иноагентом научную журналистку Асю Казанцеву. Об этом говорится на сайте министерства.
Также в реестр попали:
- основатель «Зоны солидарности» правозащитник Иван Асташин;
- специальный корреспондент Русской службы «Би-би-си» Илья Барабанов;
- политик Николай Кузьмин; автор канала «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иван Филиппов, а также ООО «ИНОАГЕНТ АВК» журналиста Андрея Караулова.
По данным Минюста, Казанцева и Барабанов распространяли недостоверную информацию о политике проводимой властями РФ, выступали против спецоперации, а также участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иноагентами.
Асташин выступал против спецоперации и «призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах», говорится на сайте ведомства. Филиппов, как утверждается, формировал негативный образ РФ и Вооруженных Сил РФ.
5 апреля Минюст внес в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера* и основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову*. Также иноагентом признали «Российское социалистическое движение» (РСД)*.
* Михаил Веллер, Анастасия Татулова и «Российское социалистическое движение» внесены Минюстом в реестр иноагентов.