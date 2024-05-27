Каждый четвертый россиянин когда‑либо работал курьером

Сегодня в 10:43
Фото: Paolo Feser/Unsplash

Каждый четвертый россиянин когда‑либо работал или подрабатывал курьером. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Авито Работы».

В исследовании приняли участие 7000 работающих респондентов. Согласно опросу, до сих пор работают или периодически выходят на смену курьером 4%.

«Больше всего таких работников оказалось в сфере маркетинга, рекламы и PR (13%), а также туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (11%»), — пишет РБК.

Одним из плюсов работы респонденты называли гибкий график. Он оказался важнее для женщин (55%), чем для мужчин (49%).

Ранее депутатка Светлана Бессараб выразила сожаление о том, что студенты выбирают лучшую зарплату и идут работать курьерами, а не инженерами.

«К сожалению, даже выпускники Бауманки выходят на рынок работать курьерами. Потому что заработная плата хорошего инженера в среднем составляет 110–120 тыс. рублей, а у курьера — выше 200 тыс. рублей», — сказала она.

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