В Госдуме огорчены тем, что студенты из‑за лучшей зарплаты идут в доставку, а не на завод

«Дефицитные профессии варьируются от региона. Если нефтедобывающие регионы, специалисты нужны соответствующие. Если говорить про развивающиеся регионы, в Краснодарском крае, например, колоссальная стройка — в год строится по 50 детских дошкольных организаций, по 18–20 школ. Конечно, не хватает воспитателей, зарплата ведь тоже должна быть соответствующей», — приводит цифры участница комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.