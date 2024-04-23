В Госдуме огорчены тем, что студенты из‑за лучшей зарплаты идут в доставку, а не на завод

В Госдуме огорчены тем, что студенты выбирают лучшую зарплату и идут работать курьерами, а не инженерами. Говоря о дефицитных профессиях, депутатка Светлана Бессараб выразила сожаление о том, что даже учащиеся Бауманки не идут на заводы. Ее слова приводит «Национальная служба новостей».
«Дефицитные профессии варьируются от региона. Если нефтедобывающие регионы, специалисты нужны соответствующие. Если говорить про развивающиеся регионы, в Краснодарском крае, например, колоссальная стройка — в год строится по 50 детских дошкольных организаций, по 18–20 школ. Конечно, не хватает воспитателей, зарплата ведь тоже должна быть соответствующей», — приводит цифры участница комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Если брать большие города, то часто не хватает курьеров. К сожалению, даже выпускники Бауманки выходят на рынок работать курьерами. Потому что заработная плата хорошего инженера в среднем составляет 110–120 тысяч рублей, а у курьера — выше 200 тысяч рублей», — отмечает она.
Бессараб поддержал член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян.
«Да, нужны рабочие руки, в стройке огромный дефицит, сварщики, электрики, токари, мебельщики и швеи… Банально не хватает. Что касается курьеров, острый дефицит привел к тому, что зарплаты сильно завышены. Это привело к тому, что талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри», — сказал он.