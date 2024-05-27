В США журналистка случайно проглотила муху в прямом эфире

В США журналистка телеканала Boston25 Ванесса Уэлч случайно проглотила муху в прямом эфире. Видео с этим моментом завирусилось в сети.
В середине новостного репортажа муха приземлилась ей на лицо рядом с глазом. Однако затем она упала и попала в рот журналистке. Уэлч проглотила насекомое и, скорчив небольшую гримасу, продолжила работать как ни в чем не бывало.
В сети пользователи удивились поступку журналистки и теперь восхваляют ее профессионализм. «Ей нужно повысить зарплату, она даже глазом не моргнула (ну, вроде как моргнула)», — написал один из комментаторов под завирусившемся видео.
«Мой природный инстинкт включился бы сразу, и я бы с криком рухнула, переворачивая столы и выплевывая эту чертову штуку изо рта», — добавила пользовательница.
Ранее в сети завирусился ролик с австралийской репортеркой, которая случайно ударила себя по лицу в прямом эфире, отбиваясь от комара. Андреа Крозерс снимала репортаж о наводнении в Брисбене и столкнулась с назойливым насекомым.
Комар пытался сесть ей на лицо, а девушка, уже стоя в кадре, стала отмахиваться от него и попыталась прогнать. Активно двигая руками, она попала себе по лицу и лишь затем отошла от камеры. Видео с ее неудачей завирусилось в австралийских соцсетях.