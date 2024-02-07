Австралийская репортерка отбивалась от комара и ударила себя по лицу в прямом эфире

Австралийская репортерка случайно ударила себя по лицу в прямом эфире, отбиваясь от комара. Видео инцидента опубликовало Today Show, в котором работает журналистка.
Андреа Крозерс снимала репортаж о наводнении в Брисбене и столкнулась с назойливым насекомым. Комар пытался сесть ей на лицо, а девушка, уже стоя в кадре, стала отмахиваться от него и попыталась прогнать. Активно двигая руками, она попала себе по лицу и лишь затем отошла от камеры. Видео с ее неудачей завирусилось в австралийских соцсетях.
Над Крозерс посмеялись и коллеги в студии. «Сегодня произошла забавная вещь: Андреа Крозерс, один из наших замечательных репортеров, освещала наводнения в Брисбене, потрясающая работа», — начал объяснять ролик ведущий Карл Стефанович.
«Но там очень душно, влажная погода, и вместе с этими условиями приходят ужасные насекомые (зазвучал риск комара). И вот она столкнулась с ними во время прямого эфира. Вот так отважные репортеры оказываются на передовой событий, чтобы принести вам домой все новости», — добавил он.
«Я бы хотел увидеть это в замедленном повторе, потом в обратном поряде и еще один повтор», — поддержал разговор ведущий Today Extra Дэвид Кэмпбелл. Продюсеры шоу действительно показали удар репортерки по лицу несколько раз.
«Я не хочу связываться с Андреа, с ней явно шутки плохи. Она даже может втащить сама себе», — пошутила ведущая Сильвия Джеффрис.
Крозерс тоже с юмором отнеслась к инциденту. На следующий день она вновь вышла в эфир, но в этот раз на ней была надета антимоскитная сетка. По ее словам, такой внешний вид специально для нее одобрил отдел кадров.
«Все в порядке, ребята, отдел кадров разрешил мне носить это, лишь бы я не потребовала компенсацию за то, что ударила себя по лицу. Выглядит стильно, здесь на скачках все такие», — посмеялась журналистка.