Австралийская репортерка отбивалась от комара и ударила себя по лицу в прямом эфире

Андреа Крозерс снимала репортаж о наводнении в Брисбене и столкнулась с назойливым насекомым. Комар пытался сесть ей на лицо, а девушка, уже стоя в кадре, стала отмахиваться от него и попыталась прогнать. Активно двигая руками, она попала себе по лицу и лишь затем отошла от камеры. Видео с ее неудачей завирусилось в австралийских соцсетях.