Патриарх Кирилл: Россия стала альтернативой цивилизационного развития

Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, осознавших глубину духовного кризиса других стран. Об этом заявил патриарх Кирилл после литургии в главном храме вооруженных сил России.
По его мнению, Россия — не просто одна из стран, которым завидуют экономически и в связи с ее огромными территориями, но и «альтернатива цивилизационного развития», причем привлекательная.
«Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны, который сочетает научный, технологический прогресс, экономическое развитие с возрождением веры в сердцах людей», — цитирует слова патриарха ТАСС.
По его словам, из‑за этого возможны риски, в том числе применения военной силы против РФ, но таких опасных вызовов, как во время Великой Отечественной войны, сейчас нет.
Ранее Патриарх Кирилл назвал потерю самокритики главным грехом людей во власти. «Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит к своей собственной личности», — считает он.