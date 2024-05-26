Патриарх Кирилл: Россия стала альтернативой цивилизационного развития

Ранее Патриарх Кирилл назвал потерю самокритики главным грехом людей во власти. «Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит к своей собственной личности», — считает он.