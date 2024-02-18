Патриарх Кирилл назвал потерю самокритики главным грехом людей во власти

«Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят, — и теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности», — сказал патриарх.