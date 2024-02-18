Патриарх Кирилл назвал потерю самокритики главным грехом людей во власти

Патриарх Кирилл считает, что потеря критического отношения к себе является самым большим грехом людей с властными полномочиями. Такое заявление он сделал во время проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове, его слова приводит ТАСС.
«Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят, — и теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности», — сказал патриарх.
По его словам, на этом фоне и в этой логике действий и жизни у людей, имеющих власть, развивается очень много пороков.
Глава РПЦ также отметил, что в ходе богослужения был зачитан евангельский отрывок о начальнике мытарей (сборщиков податей) по имени Закхей, который при встрече с Христом раскаялся в том, что несправедливо обирал простых людей и пообещал «воздать вчетверо» всем тем, кого когда‑то обидел.
Кирилл подчеркнул, что эта притча должна быть поучительна тем, кто находится во власти. «Сегодняшнее евангельское чтение очень поучительно в первую очередь по отношению к тем, кто во власти, по отношению к тем, кто особенно имеет власть брать от граждан материальные ценности, в данном случае через налоги и деньги. Эта работа требует особенной внутренней силы, особой честности», — обратился патриарх к слушателям.