В Петербурге открыли первый в России государственный центр киберспорта

В Петербурге открылся государственный Центр киберспорта. Это первое в России подобное заведение. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Центр рассчитан на детей старше 10 лет, в том числе сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что тренировки в зале можно проводить бесплатно.
«Мы впервые в стране создали такой центр киберспорта практически с нуля. Очень важно, что он не коммерческий, а городской. В прошлом году провели капитальный ремонт, закупили необходимое оборудование и мебель», — сказал Александр Беглов.
В Центре доступны 30 игровых мест со сценой и экраном в четырех залах для тренировок и в двух отдельных залах для командных соревнований. Кроме этого в здании оборудована зона активного отдыха на 10 игровых мест, серверная и сопутствующие помещения.
В администрации отмечают, что «вся компьютерная техника профессионального уровня»: игровые приставки последнего поколения, современные мониторы и телевизоры, платформы виртуальной реальности с гарнитурами и профессиональной киберспортивной мебелью. Также в центре оснащена «стримерская» комната с «высокопроизводительной игровой станцией» и двумя студийными микрофонами для ведения подкастов.
«Такие центры приобщают ребят к высоким технологиям, профессиям цифровой экономики. Президентом поставлена задача достижения технологического лидерства России. Для этого нужны кадры, и воспитывать их нужно с раннего возраста», — подчеркнул губернатор.
Позже в Центре собираются открыть школу киберспорта для детей и подростков младше 18 лет, в которой их будут обучать основным принципам компьютерного спорта, тактике и стратегии, проводить физическую и психологическую подготовку, развивать реакцию и логику.
А еще на базе центра хотят запустить спортивный клуб для подготовки к участию в соревнованиях по компьютерному спорту.