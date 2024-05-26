Netflix начал возвращать русский дубляж

«Русскоязычных людей в мире столько же, сколько на территории самой России, поэтому говорить о том, что это именно какая‑то акция в поддержку нас с вами, наверное, не приходится. Скорее всего, это просто забота о клиентах», — отметил кинокритик Егор Москвитин.