Netflix начал возвращать русский дубляж

Сегодня в 14:11
Фото: Thibault Penin/Unsplash

Netflix вновь начал выпускать озвучку на русском языке для фильмов и сериалов. На это обратил внимание телеграм-канал Share.

С русским дубляжом на сервисе уже можно посмотреть новый сезон «Бриджертонов», картины «Атлас» и «Вуди Вудпекер едет в лагерь». Озвучкой занимается компания Videofilm International, зарегистрированная в Израиле.

«Русскоязычных людей в мире столько же, сколько на территории самой России, поэтому говорить о том, что это именно какая‑то акция в поддержку нас с вами, наверное, не приходится. Скорее всего, это просто забота о клиентах», — отметил кинокритик Егор Москвитин.

По его словам, стриминги сейчас сильно зависят от своих подписчиков. «Например, недавно Боб Айгер объявил, что его стриминг Disney+ потерял $4 млрд. Соответственно, на этом рынке каждый человек на счету, поэтому как минимум субтитры, а в некоторых случаях озвучка, чтобы привлечь аудиторию, — это вполне логичный ход», — пояснил он.

В марте 2022 года Netflix приостановил всех свои проекты в России, а через пару месяцев полностью отключил сервис на территории страны. Сейчас подключиться к стримингу из РФ можно лишь через VPN.

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