В Ростове сухогруз врезался в опору моста

В Ростове-на-Дону потерял управление сухогруз «Зеленга». Он врезался в железнодорожный мост. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС по Ростовской области.
По какой‑то причине корабль оказался на мелководье, а не шел по середине реки, где есть участок для прохождения судов под мостом Сиверса.
«Поступила информация о том, что в результате отказа рулевого управления сухогруз (груз металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста. Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по информации Северо-Кавказской железной дороги, железнодорожные пути повреждений не получили, сооружение функционирует в обычном режиме.
Судно отбуксировали к набережной. Информации о пострадавших нет, однако у сухогруза снесло верхнюю часть надстройки, где находилась капитанская рубка.
Похожая ситуация произошла в конце марта — в американском штате Мэриленд в воду рухнули почти 3 километра моста. Разрушение конструкции вызвал контейнеровоз, который врезался в опору. Корабль загорелся и затонул.