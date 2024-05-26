В Ростове сухогруз врезался в опору моста

«Поступила информация о том, что в результате отказа рулевого управления сухогруз (груз металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста. Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт», — говорится в сообщении.