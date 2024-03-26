В США контейнеровоз врезался в мост. 3 километра конструкции рухнули в реку

В штате Мэриленд в воду рухнули почти 3 километра моста. Разрушение конструкции вызвал контейнеровоз, который врезался в опору. Об этом пишет The Washington Post.
Судно столкнулось с одной из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки в столице штата Балтиморе. В результате этого полотно разорвалось в нескольких местах и полетело в море. Корабль загорелся и, похоже, затонул.
Об инциденте спасатели узнали около 1.30 по местному времени. В момент столкновения на мосту находились несколько машин, в том числе один грузовик с большим прицепом.
«Это чрезвычайная ситуация. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы спасти и вызволить этих людей», — сказал Кевин Картрайт, директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора.
По его словам, спасатели ищут по меньшей мере семь человек, которые могут находиться в воде, хотя о числе пострадавших пока рано говорить. Представитель пожарных добавил, что с моста также свисает неназванный груз.
Также Картрайт рассказал, что контейнеровоз назывался «Дали». Судно с таким названием направлялось через Балтимор на Шри-Ланку в качестве конечного пункта назначения, согласно данным Marine Traffic and Vessel Finder. Судно шло под сингапурским флагом, сообщила радиостанция WTOP со ссылкой на старшину береговой охраны в Балтиморе Мэтью Уэста.
Мост Фрэнсиса Скотта Ки был открыт в 1977 году и назван в честь автора звездно-полосатого флага США. Строение пересекает реку Патапско — жизненно важную артерию, которая вместе с портом Балтимора является центром судоходства на Восточном побережье.