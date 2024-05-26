Шоураннеры «Остаться в живых» и «Озарка» займутся сериалом про Зеленые Фонари

Создатель «Остаться в живых», «Оставленных» и сериала «Хранители» Деймон Линделоф присоединился к команде авторов сериала «Зеленые Фонари». Кроме него над проектом работают шоураннер «Озарка» Крис Манди и автор комиксов DC Том Кинг. Об этом в cторис заявил Джеймс Ганн, занимающийся перезагрузкой киновселенной DC.
«Да, это правда. Сериал „Фонари“ собирает команду сценаристов, которые будут работать на основе замечательного сценария пилота и библии от Криса Манди, Тома Кинга и Деймона Линделофа. Сердечно приветствуем Криса и Деймона в семье DC Studios», — говорится в сообщении Ганна.
Режиссер отметил, что Кинг стал автором идеи сериала. «Зеленые Фонари» находился в разработке еще при команде Зака Снайдера. Поначалу им занимался продюсер Грег Берланти, но затем он покинул проект.
«Грег хотел сделать космическую оперу, а наше видение — это скорее „Настоящий детектив“, история расследования на отдельной планете», — заявил продюсер киновселенной DC Питер Сафран во время презентации год назад.
Новое шоу сосредоточится на персонажах Хэле Джордане и Джоне Стюарте. «Оно играет очень большую роль в развитии основной истории, которую мы рассказываем в кино и на телевидении. Так что это очень важное шоу для нас», — отметил Сафран.
Подробности сюжета нового шоу «Фонари» пока не разглашаются, но оно является частью нового плана Ганна и Сафрана по развитию вселенной DC и будет идти параллельно с другими анонсированными шоу DC, такими как «Миротворец-2» и мультсериал «Коммандос».
Последней на данный момент работой Линделофа был научно-фантастический комедийный сериал «Миссис Дэвис». Кроме того, он занимался сценарием фильма в мире «Звездных войн», который был бы посвящен Рей Скайуокер, однако покинул проект из‑за творческих разногласий.
Манди же не только поставил пять сезонов криминальной драмы «Озарк», но и выступил продюсером «Настоящего детектива: Страна ночи».