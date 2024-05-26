Шоураннеры «Остаться в живых» и «Озарка» займутся сериалом про Зеленые Фонари

Новое шоу сосредоточится на персонажах Хэле Джордане и Джоне Стюарте. «Оно играет очень большую роль в развитии основной истории, которую мы рассказываем в кино и на телевидении. Так что это очень важное шоу для нас», — отметил Сафран.