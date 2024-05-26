Житель Подмосковья устроил нарколабораторию на участке № 666 и сдал ее полиции из‑за суеверий

Как рассказал полиции задержанный мужчина, покинуть наркобизнес он решил из‑за суеверий и внезапно вскрывшихся обстоятельств. Он думал, что запустил процесс на участке № 667, однако совершил ошибку и разместил лабораторию на земле с 666-м номером. Осознав промашку, неудавшийся наркобарон посчитал это знаком и пошел сдаваться.