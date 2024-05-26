Житель Подмосковья устроил нарколабораторию на участке № 666 и сдал ее полиции из‑за суеверий

В Подмосковье местный житель сдал полицейским нарколабораторию на своем участке. Мужчину смутил номер участка № 666, и он обратился к силовикам. Об этом пишет Shot.
Обыск в садово-огородном товариществе прошел в четверг в Егорьевске. Его владелец, 42-летний Сергей, сам привел сотрудников МВД на место.
Те обнаружили на участке крупный объем запрещенных веществ. В частности, они нашли 960 литров жидкого сырья для производства наркотиков и 5 кг порошка, синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона.
Как рассказал полиции задержанный мужчина, покинуть наркобизнес он решил из‑за суеверий и внезапно вскрывшихся обстоятельств. Он думал, что запустил процесс на участке № 667, однако совершил ошибку и разместил лабораторию на земле с 666-м номером. Осознав промашку, неудавшийся наркобарон посчитал это знаком и пошел сдаваться.
Сейчас следователи завели в отношении Сергея уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, а также внушительный штраф.
Накануне полиция Амстердама задержала рэп-артистку Никки Минаж по обвинению в хранении легких наркотиков. Запрещенный груз был найден в ее багаже перед отлетом из Нидерландов.
Сама Минаж обвинила своего концертного директора и участников команды в саботаже и растрате. Кроме того, она подчеркивает, что наркотик принадлежит охраннику, а не ей.
Артистку оштрафовали и выпустили в Англию, где у нее должен был быть следующий концерт.