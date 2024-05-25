Никки Минаж задержали в Амстердаме за хранение наркотиков

Полиция Амстердама задержала рэп-артистку Никки Минаж по обвинению в хранении легких наркотиков. Об этом пишет NL Times.
Задержание 41-летней американки газете подтвердили в службе иммиграции страны. Силовики взяли ее под стражу в частном аэропорту Схипхол-Оост после осмотра ее багажа.
Артистка подтвердила столкновение с полицейскими. В своем инстаграме* она рассказала, что пилот ее частного рейса из Амстердама в Манчестер заявил ей о проведении дополнительной проверки ее сумок. Сама Минаж в этот момент находилась в машине и готовилась к отлету.
«Они забрали мой багаж, а когда я спросила, где он, сказали, что в самолете. Этого не могло быть, ведь я только что приехала. Я не отдавала им свои сумки. Они отказываются дать мне посмотреть мои собственные сумки», — говорит она на видео.
Также Минаж обвинила тур-менеджера и участников собственной команды в саботаже. По ее словам, они накручивали счета за перелеты на сумму до 50 000 долларов.
Артистка уверена, что стала жертвой сговора, а ее команда хочет, чтобы она опаздывала на концерты или вовсе не попадала на них. «Вот так они подбрасывают вещи в багаж, и это в стране, где травка не запрещена», — возмущается артистка.
«Мне говорят, что нашли траву и что другая группа [людей] должна прийти сюда, чтобы все взвесить. Не забывайте, что они забрали мои сумки без согласия. Моя охрана уже сообщила им, что наркотики принадлежат им», — заявила она.\
Хотя каннабис не запрещен в Нидерландах и власти страны не запрещают его продажу для личного пользователя в кафе, разрешенное количество наркотика составляет не более 5 грамм.