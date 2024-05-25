Драма «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном выиграла главный приз фестиваля в Каннах

Драма «Анора» выиграла «Золотую пальмовую ветвь», главную награду Каннского кинофестиваля. Жюри оценило картину Шона Бейкера («Проект Флорида», «Красная ракета») с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях выше «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы и «Партенопы» Паоло Соррентино.
Фильм рассказывает историю о секс-работнице с Бруклина, которую берет в жены сын русского олигарха, а его свадьбу пытаются расстроить его родители. Сейчас у фильма 96% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes и оценка в 87 баллов на Metacritic. Зрители Канн встретили его 10-минутными овациями.
Лучшим режиссером фестиваля признали португальца Мигела Гомиша за картину «Большое путешествие». Его главными героями становятся британский чиновник Эдвард и его невеста Молли, живущие в Бирме в начале XX века. В день свадьбы мужчина внезапно сбегает, и девушка отправляется на его поиски. Сейчас у фильма рейтинг в 75% на RT и 74 балла на Metacritic.
Гран-при фестиваля вручили индийскому фильму «Все, что мы представляем как свет» документалистки Паял Кападиа. Ее история объединяет трех подруг из Мумбаи, сбегающих из города навстречу мистическому лесу, который помогает им реализовать свои мечты. Критики высоко оценили эту ленту: на Rotten Tomatoes у нее сейчас 100% рейтинг и 92 баллов из 100 на Metacritic.
Спецприз жюри за лучшую постановку получил иранский режиссер Мохаммад Расулоф за фильм «Семя священного инжира». Члены жюри Международной федерации кинокритиков назвали ленту «смелой историей, происходящей в современном Иране, о конфликте между традициями и прогрессом. Они отметили, как Расулоф «метко и изящно» показал это.
Премию за лучшую женскую роль неожиданно получил весь состав фильма «Эмилия Перес». На сцену поднялись Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Паз и Карла София Гаскон. Его режиссер Жак Одиар также получил еще один приз жюри.
Лучшим актером был назван американец Джесси Племонс. Он сыграл сразу три роли в драме Йоргоса Лантимоса «Виды доброты»
Лучшей сценаристкой смотра признали француженку Корали Фаржа за боди-хоррор «Вещество». Фильм с Деми Мур