Драма «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном выиграла главный приз фестиваля в Каннах

Лучшим режиссером фестиваля признали португальца Мигела Гомиша за картину «Большое путешествие». Его главными героями становятся британский чиновник Эдвард и его невеста Молли, живущие в Бирме в начале XX века. В день свадьбы мужчина внезапно сбегает, и девушка отправляется на его поиски. Сейчас у фильма рейтинг в 75% на RT и 74 балла на Metacritic.