«Семя священного инжира» бежавшего из Ирана Мохаммада Расулофа получило приз ФИПРЕССИ в Каннах

Сегодня в 17:09
Фото: Festival de Cannes/YouTube

Фильм «Семя священного инжира» режиссера Мохаммада Расулофа, бежавшего из Ирана, получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Vartiety.

Члены жюри Международной федерации кинокритиков назвали ленту «смелой историей, происходящей в современном Иране, о конфликте между традициями и прогрессом. Они отметили, как Расулоф «метко и изящно» показал это.

После встреченной восторгами премьеры и рекордных для этого года 12-минутных оваций «Семя священного инжира» стал лидером на «Золотую пальмовую ветвь». «Единственная причина, по которой я покинул Иран — и именно это заставило меня принять это решение, — заключалась в том, чтобы продолжать рассказывать истории моей страны. Это была действительно моя единственная мотивация», — сказал постановщик.

Расулоф решил бежать из Ирана «всего за несколько часов» под «огромным давлением на его плечах». Сейчас он находится в Каннах, в то время как на родине ему грозит восемь лет заключения за создание фильма с критикой режима. Ранее кинематографисту запрещали снимать фильмы, его предыдущие работы были признаны в Иране пропагандистскими.

«Семя священного инжира» рассказывает о событиях, происходящих во время протестов в Иране в 2022 году. В него включены кадры с реальных митингов, снятые на мобильный телефон. Некоторые из них, как отмечают СМИ, жестоки и ужасны.

В центре картины оказывается вымышленная семья из четырех человек — отца, матери и двух дочерей. Они остро переживают политические потрясения. Глава семьи выносит приговоры протестующим и по мере развития сюжета становится все более подозрительным по отношению к своим домочадцам.

«Семя священного инжира» снимали тайно в Иране. Несколько участников съемок вскоре после их завершения бежали из страны. Других актеров и членов съемочной группы, а также их родственников допрашивали правоохранители. Незаконченную ленту режиссеру пришлось отправить коллегам за границу, а после прибытия в Германию Расулоф закончил работу.

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