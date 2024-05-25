«Семя священного инжира» бежавшего из Ирана Мохаммада Расулофа получило приз ФИПРЕССИ в Каннах

После встреченной восторгами премьеры и рекордных для этого года 12-минутных оваций «Семя священного инжира» стал лидером на «Золотую пальмовую ветвь». «Единственная причина, по которой я покинул Иран — и именно это заставило меня принять это решение, — заключалась в том, чтобы продолжать рассказывать истории моей страны. Это была действительно моя единственная мотивация», — сказал постановщик.