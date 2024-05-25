Илья Найшуллер завершил съемки боевика «Главы государства» с Джоном Синой и Идрисом Эльбой

«Произошла классическая для мира кино ситуация, в которой я весь свой съёмочный день, полностью готовый к съёмке, прождал свою сцену. Расписание всё время сдвигалось, и до неё не дошли. Так как сцена снималась под открытым небом, из‑за того, что была на следующий день и через день хреновая погода, никто ничего не снимал», — вспоминает Поперечный.