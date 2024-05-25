Илья Найшуллер завершил съемки боевика «Главы государства» с Джоном Синой и Идрисом Эльбой

Илья Найшуллер объявил об окончании съемок комедийного боевика «Главы государства». Пост об этом появился в его инстаграме*.
«Спустя год и две недели работы над „Главами государств“ мы только что завершили основные съемки. Огромное спасибо нашему поистине особенному актерскому составу и съемочной группе, благодаря которым съемки были радостными от начала и до конца. Я дорожу каждым из вас и уже скучаю», — написал режиссер.
Подробности сюжета пока держат в секрете. Пока о ленте известно лишь то, что это комедийный боевик, вдохновленный фильмом «Успеть до полуночи» и триллером «Самолет президента».
Сценаристами выступили Джош Эппельбаум и Андре Немец. Разработкой картины занималась продакшен-компания Питера Сафрана Safran по заказу Amazon MGM Studios. Дату релиза пока не называют.
Главные роли получили Идрис Эльба и Джон Сина, вместе с ними на экране появятся Приянка Чопра и Карла Гуджино, а также Джек Куэйд («Пацаны»). Кроме того, второстепенную роль сыграл Александр Кузнецов.
Ранее сообщалось о камео Данилы Поперечного. Найшуллер выкладывал ролик со съемочной площадки вместе с комиком. Однако в сторис ютубер сообщил, что все-таки не попал в кадр из‑за перемен в расписании.
«Произошла классическая для мира кино ситуация, в которой я весь свой съёмочный день, полностью готовый к съёмке, прождал свою сцену. Расписание всё время сдвигалось, и до неё не дошли. Так как сцена снималась под открытым небом, из‑за того, что была на следующий день и через день хреновая погода, никто ничего не снимал», — вспоминает Поперечный.
«И дальше я встал перед выбором, что либо я остаюсь ещё на несколько дней, но тогда я не увижусь с мамой, потому что мы дальше должны были лететь к моей маме повидаться. Короче, между голливудской карьерой и матерью я выбрал мать», — добавил он.
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