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Илья Найшуллер снимет фильм «Heads of State» с Идрисом Эльбой и Джоном Синой
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:49

Российский режиссер Илья Найшуллер, известный по боевикам «Хардкор» и «Никто», снимет фильм «Heads of State» («Главы государства») для компании Amazon. Об этом сообщил Deadline.

Главные роли в картине исполнят Идрис Эльба («28 недель спустя», «Между нами горы») и Джон Сина («Форсаж 9», «Игры с огнем»). Сценарий ленты напишут Джош Эпплбаум и Андре Немек на основе материала Харрисона Куэри.

Сюжет кинопроекта пока держится в секрете. Создатели фильма обещают, что он будет похож одновременно на триллер «Самолет президента» и комедийный боевик «Успеть до полуночи».

Эльба и Сина выступят исполнительными продюсерами ленты. Разработкой картины будет заниматься продакшн-компания Питера Сафрана Safran. Курировать фильм станет сам Сафран, а также Джон Рикард.

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Илья НайшуллерИдрис ЭльбаДжон Сина
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