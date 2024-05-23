Режиссер Мохаммад Расулоф покинул Иран, чтобы представить новый фильм в Каннах

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф покинул свою страну, чтобы представить на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Семя священного инжира». Об этом сообщил Independent.
Недавно Расулофа осудили на восемь лет тюрьмы. Ранее кинематографисту также запрещали снимать фильмы, его предыдущие работы были признаны в Иране пропагандистскими.
Расулоф продолжал работу, несмотря на все препятствия, однако не покидал Иран. Теперь же он решился на рискованный пеший переход через гористую местность и побег из страны. На него у режиссера ушли две недели.
Оказавшись за пределами Ирана, кинематографист отправился в Канны. Там он показал свою новую работу и заявил, что ему «нужно рассказать еще много историй, создать еще много сюжетов и снять фильмы».
«Именно это убедило меня покинуть Иран. Я должен был продолжить выполнение этой миссии. Я чувствую, что моя миссия состоит в том, чтобы приобщать аудиторию всего мира к этим историям, к этому иранскому нарративу. Таков мой план на ближайшие годы», — отметил Расулоф.
Новый фильм Расулофа «Семя священного инжира» рассказывает о событиях, происходящих во время протестов в Иране в 2022 году. В него включены кадры с реальных митингов, снятые на мобильный телефон. Некоторые из них, как отмечают СМИ, жестоки и ужасны.
В центре картины оказывается вымышленная семья из четырех человек — отца, матери и двух дочерей. Они остро переживают политические потрясения. Глава семьи выносит приговоры протестующим и по мере развития сюжета становится все более подозрительным по отношению к своим домочадцам.
«Семя священного инжира» снимали тайно в Иране. Ряд участников съемок вскоре после их завершения бежали из стран. Других актеров и членов съемочной группы, а также их родственников допрашивали правоохранители. В офисе Расулофа проводили обыски. Незаконченную ленту режиссеру пришлось отправить коллегам за границу.
После побега из Ирана Расулоф прибыл в Германию, где закончил работу над картиной. После этого «Семя священного инжира» отправилось на Каннский фестиваль. Режиссер назвал свою последнюю ленту «более откровенной» и признался, что его в последнее время интересует не столько государственная система и правительство, сколько люди внутри нее и их мышление.