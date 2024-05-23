Режиссер Мохаммад Расулоф покинул Иран, чтобы представить новый фильм в Каннах

После побега из Ирана Расулоф прибыл в Германию, где закончил работу над картиной. После этого «Семя священного инжира» отправилось на Каннский фестиваль. Режиссер назвал свою последнюю ленту «более откровенной» и признался, что его в последнее время интересует не столько государственная система и правительство, сколько люди внутри нее и их мышление.