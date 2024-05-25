Умерший от лейкемии подросток может стать первым святым XXI века

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году и вместе с семьей переехал в Милан. В возрасте семи лет Карло ежедневно посещал мессу и жертвовал карманные деньги бездомным, укрепляя веру родителей и вдохновив домохозяйку из Индии перейти в католичество, рассказала его мама.