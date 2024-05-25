Умерший от лейкемии подросток может стать первым святым XXI века

Сегодня в 14:58
Фото: Catholic Church England and Wales/Flickr

В мире может появиться первый святой XXI века. В Ватикане могут признать подростка, умершего от лейкемии, новым католическим святым, сообщает Vatican News.

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году и вместе с семьей переехал в Милан. В возрасте семи лет Карло ежедневно посещал мессу и жертвовал карманные деньги бездомным, укрепляя веру родителей и вдохновив домохозяйку из Индии перейти в католичество, рассказала его мама.

В школьные годы Карло создавал сайты и не боялся разговаривать с одноклассниками о Боге. А затем, в 2006 году, подросток умер от лейкемии.

В 2020 году Ассизская епархия обратилась в Ватикан с просьбой признать Карло Акутиса святым. К данному моменту покойный подросток уже причислен к лику блаженных, поскольку папа Франциск признал чудом исцеление от редкой болезни семилетнего бразильца, которое, как утверждается, произошло после прикосновения к футболке Акутиса.

Папа римский Франциск созовет собрание кардиналов после признания второго чуда, совершенного Акутисом. Что именно произошло, не уточняется.

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