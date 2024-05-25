В Калифорнии провели свадьбу прямо в больнице, чтобы умирающий отец смог проводить дочь под венец

Сотрудники больницы в Калифорнии помогли умирающему мужчине исполнить его желание провести свою дочь под венец. Свадебная церемония прошла в часовне больницы, передает NBC4.
Год назад у Авраама Арсео диагностировали рак поджелудочной железы. В последние недели его состояние ухудшилось до такой степени, что его семья забеспокоилась, доживет ли мужчина до запланированной даты свадьбы его дочери Бритни с женихом Аланом Траном 28 июня.
Медики решили организовать свадьбу молодоженов в своей часовне на первом этаже, недалеко от палаты 50-летнего Арсео. На церемонию прибыли репортеры местных телеканалов.
Жених Тран сказал, что рад присутствию отца невесты: «Если бы его здесь не было, было бы намного хуже». Молодожены поклялись заботиться о родителях друг друга.
На службе присутствовали семья, друзья и сотрудники больницы. Арсео собрался с силами и провел свою дочь к алтарю.
Его дочь Бритни рассказала, как в детстве представляла своего отца на гуляниях по поводу свадьбы. Мать невесты Сесилия назвала девушку папиной дочкой.