В Калифорнии провели свадьбу прямо в больнице, чтобы умирающий отец смог проводить дочь под венец

Год назад у Авраама Арсео диагностировали рак поджелудочной железы. В последние недели его состояние ухудшилось до такой степени, что его семья забеспокоилась, доживет ли мужчина до запланированной даты свадьбы его дочери Бритни с женихом Аланом Траном 28 июня.