В Калифорнии провели свадьбу прямо в больнице, чтобы умирающий отец смог проводить дочь под венец

Сегодня в 13:56
Фото: Jeremy Wong Weddings/Unsplash

Сотрудники больницы в Калифорнии помогли умирающему мужчине исполнить его желание провести свою дочь под венец. Свадебная церемония прошла в часовне больницы, передает NBC4.

Год назад у Авраама Арсео диагностировали рак поджелудочной железы. В последние недели его состояние ухудшилось до такой степени, что его семья забеспокоилась, доживет ли мужчина до запланированной даты свадьбы его дочери Бритни с женихом Аланом Траном 28 июня.

Медики решили организовать свадьбу молодоженов в своей часовне на первом этаже, недалеко от палаты 50-летнего Арсео. На церемонию прибыли репортеры местных телеканалов.

Жених Тран сказал, что рад присутствию отца невесты: «Если бы его здесь не было, было бы намного хуже». Молодожены поклялись заботиться о родителях друг друга.

На службе присутствовали семья, друзья и сотрудники больницы. Арсео собрался с силами и провел свою дочь к алтарю.

Его дочь Бритни рассказала, как в детстве представляла своего отца на гуляниях по поводу свадьбы. Мать невесты Сесилия назвала девушку папиной дочкой.

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