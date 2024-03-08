В Великобритании корова пришла на свадьбу. Видео ее визита завирусилось

Сегодня в 17:56

В Великобритании корова пришла на свадьбу, которую устроили в сельской местности. Видео, запечатлевшее визит животного на церемонию, завирусилось в сети.

Ролик опубликовал видеограф, работавший на свадьбе. Он назвал случившуюся ситуацию «довольно уникальным инцидентом» и отметил, что «у этой коровы определенно есть чувство комедийного времени».

Животное начало громко мычать прямо в тот момент, когда свадебный регистратор спросила, нет ли среди присутствующих кого‑то, кто бы знал о причинах, почему брак не может быть заключен.

«Несмотря на возражения коровы, эти двое действительно счастливо поженились, и у них есть чудесное свадебное видео с их особенного дня», — добавил видеограф.

Молодожены не прокомментировали инцидент, во время которого мычание коровы прервало их торжество. Судя по видео, они не расстроились из‑за незваного гостя.

В ролике Эми и Гарри, а также их многочисленные гости задорно смеются над случившимся. Регистратор же повторяет вопрос, на что вновь получает громкое мычание. Затем он предлагает «быстро двигаться дальше».

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