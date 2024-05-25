Тело дизайнера Али Сабирова нашли в Москва-реке

По словам его друзей, затем Сабиров взял в аренду электросамокат на Моховой улице и доехал на нем до Нового Арбата. По пути дизайнер потерял наушники, и друзья предположили, что он пошел их искать. Затем на земле оказался и телефон Сабирова, который на перекрестке Воздвиженки и Никитского бульвара нашел продавец магазина SV.