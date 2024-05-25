Тело дизайнера Али Сабирова нашли в Москва-реке

Сегодня в 14:33

Тело дизайнера издательского дома Independent Media Гюльали Сабирова нашли в Москва-реке. Видео с места поисков опубликовал «Рен-ТВ», смерть подтвердил друг погибшего Сергей Дубинин.

Судя по ролику телеканала, тело достали в районе Ростовской набережной, неподалеку от моста Богдана Хмельницкого. На кадрах видно заблюренное тело в темной одежде.

19 мая 23-летнего Сабирова видели упавшим в воду у Новоарбатского моста, в полутора километрах от этого места. Причину смерти пока не называют.

В своем инстаграме* смерть Сабирова подтвердил его друг Сергей Дубинин.

Дизайнер работал в издании The Symbol. В последний раз его видели ночью воскресенья в баре «Simach в Недальнем».

По словам его друзей, затем Сабиров взял в аренду электросамокат на Моховой улице и доехал на нем до Нового Арбата. По пути дизайнер потерял наушники, и друзья предположили, что он пошел их искать. Затем на земле оказался и телефон Сабирова, который на перекрестке Воздвиженки и Никитского бульвара нашел продавец магазина SV.

По камерам наблюдения полицейские увидели, что в 6.47–6.50 погибший перелез через перила Новоарбатского моста.

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