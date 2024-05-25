Режиссер «Цербера» снимет байопик о группе «Сектор газа». В нем может появиться Юра Борисов

События ленты должны развернуться летом 2000 года, когда 36-летний Юрий Хой возвращается в родной для него Воронеж, место силы. Музыкант чувствует себя опустошенным, несмотря на успех. Ему суждено прожить последние три дня в окружении близких, но он об этом не знает.