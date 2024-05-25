Режиссер «Цербера» снимет байопик о группе «Сектор газа». В нем может появиться Юра Борисов

«Студия Чеховъ» планирует снять биографический фильм «Хой» о панк-группе «Сектор газа» и ее лидере Юрии Клинских. Проект представили на питчинге Фонда кино, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
События ленты должны развернуться летом 2000 года, когда 36-летний Юрий Хой возвращается в родной для него Воронеж, место силы. Музыкант чувствует себя опустошенным, несмотря на успех. Ему суждено прожить последние три дня в окружении близких, но он об этом не знает.
Снять картину при поддержке семьи музыканта намеревается режиссер «Цербера» Владимир Щегольков. Есть три претендента на главную роль — Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев. Начало съемок запланировано на осень.
Создатели «Хоя» ориентируются на «Переступить черту», «Все будет хорошо», «Самый лучший день» и сериал про «Короля и Шута». Щегольков пообещал фильм в формате музыкального аттракциона. Специально для проекта песни перезапишут с более чистыми аранжировками.
В марте «Сектор газа» сообщал, что байопик о Клинских хотят снять в августе, а выпустить в 2025 году.