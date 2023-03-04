Про группу «Сектор Газа» и Юрия Хоя снимут байопик

Про группу «Сектор Газа» и ее фронтмена Юрия Клинских снимут полнометражный художественный фильм. Об этом говорится в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».
Режиссером картины выступит Владимир Щегольков, работавший над фильмом «С пяти до семи», сериалами «Взлет», «Детка» и «Забытый».
Съемки стартуют в августе 2023 года, а выход в прокат запланирован на 2024-й. Других подробностей представители музыкантов не сообщили.
Они отметили, что рады анонсировать проект во время того, как внимание панк- и рок-общественности приковано к кинематографической тематике из‑за сериала о группе «Король и Шут».
2 марта на «Кинопоиске» вышли две первые серии шоу про «КиШ». В нем параллельно рассказу о реальных событиях развивается фэнтези-линия, основанная на песнях группы. Трейлер можно посмотреть тут.