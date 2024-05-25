Капитализация Nvidia достигла 2,59 трлн долларов, превысив ВВП России и Канады

Подъем Nvidia связан прежде всего с резким ростом спроса на оборудование для искусственного интеллекта, пишет «Коммерсант». Корпорация создает множество типов чипов, в том числе ускорителей, применяемых для ускорения работы нейронных сетей и других систем ИИ. В марте она представила «самый мощный чип для ИИ» Blackwell B200.