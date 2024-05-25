Капитализация Nvidia достигла 2,59 трлн долларов, превысив ВВП России и Канады

Рыночная капитализация Nvidia достигла 2,59 трлн долларов после публикации финансового отчета за первый квартал и роста акций на 9%. Эта сумма больше, чем ВВП некоторых стран — Канады, Бразилии и РФ.
Выручка производителя микрочипов по итогам первого квартала выросла на 262% в годовом сравнении, составив 26 млрд долларов, следует из финансового отчета. Прибыль Nvidia увеличилась на 628% — до 14,9 млрд.
Глава корпорации Дженсен Хуанг стал богаче на 8 млрд долларов, увеличив состояние до 91 млрд. Бизнесмен стал 17-м самым богатым человеком в мире, хотя в начале 2023 года его капитал составлял всего 13,5 млрд долларов.
Подъем Nvidia связан прежде всего с резким ростом спроса на оборудование для искусственного интеллекта, пишет «Коммерсант». Корпорация создает множество типов чипов, в том числе ускорителей, применяемых для ускорения работы нейронных сетей и других систем ИИ. В марте она представила «самый мощный чип для ИИ» Blackwell B200.