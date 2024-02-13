Nvidia выпустила аналог ChatGPT, которому не нужен интернет

Nvidia представила собственный аналог аналог чат-бота ChatGPT, который может работать без доступа к интернету. Генеративная нейросеть под названием Chat with RTX доступна на сайте компании.
Основанная на нейросети программа может работать с пользовательскими записями, документами, фото и видео, в том числе загруженными с YouTube плейлистами, а также поддается кастомизации для выдачи наиболее релевантных ответов. Chat with RTX работает локально и не обращается к облачным серверам.
Chat with RTX устанавливается на ПК на базе Windows 11 при условии, что в устройстве установлены более 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты Nvidia GeForce RTX 30-й или 40-й серии минимум с 8 ГБ видеопамяти. Чем мощнее компьютер, тем лучше, предупредил производитель.
Nvidia открыла доступ к чат-боту в качестве «технической демонстрации». Установочный файл Chat with RTX весит 35 гигабайт.
Тем временем разработка языковой модели GPT-5 стоит на паузе, рассказывал глава OpenAI Сэм Олтман. Взять перерыв пришлось после роста беспокойства о быстром развитии искусственного интеллекта.