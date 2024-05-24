ICQ перестанет работать 26 июня

Мессенджер ICQ прекратит работу 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба VK, последнего владельца сервиса с 2021 года.
VK вместо IСQ сфокусируется на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса. Сотрудники ICQ перейдут на разработку этих двух сервисов.
На фоне новостей о закрытии ICQ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что закат IСQ связан с «отсталостью от конкурентов», но были времена, когда в Кремле пользовались этим мессенджером. Сам чиновник установил ICQ в апреле 2018 года, когда заблокировали Telegram. В том же году Песков хотел через ICQ приглашать журналистов на конференц-кол.
Созданный в 1996 году ICQ был одним из самых популярных средств связи в РФ двухтысячных. Разработчиком мессенджера была израильская компания Mirabilis.