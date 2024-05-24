ICQ перестанет работать 26 июня

На фоне новостей о закрытии ICQ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что закат IСQ связан с «отсталостью от конкурентов», но были времена, когда в Кремле пользовались этим мессенджером. Сам чиновник установил ICQ в апреле 2018 года, когда заблокировали Telegram. В том же году Песков хотел через ICQ приглашать журналистов на конференц-кол.