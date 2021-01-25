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Популярность мессенджера ICQ в Гонконге выросла в 35 раз

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

Жители Гонконга начали переходить в соцсеть ICQ. За последний месяц количество скачиваний приложения в стране увеличилось в 35 раз, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование аналитической компании Sensor Tower.

ICQ стал альтернативой WhatsApp, который изменил политику компании касательно конфиденциальности данных. По словам представителя аськи, сообщения пользователей мессенджера никогда никому не передаются без решения суда.

По версии The Wall Street Journal, возобновление популярности ICQ может быть связано с ностальгией пользователей. Приложение было разработано в 1996 году компанией Mirabilis.

Новые правила WhatsApp вступят в силу 15 мая и позволят мессенджеру делиться данными пользователей с Facebook. Перед тем как продолжить общение в WhatsApp, нужно будет согласиться с изменениями.

В апреле прошлого года вышла обновленная версия ICQ. Сменился дизайн и появились функции расшифровки аудио в текст, возможность создания ботов, система быстрых ответов Smart Reply, созданная при помощи нейросети и подсказывающая короткие контекстуальные ответы в виде фраз или стикеров.

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